Hiç test çözmeden YSK'de Türkiye 6'ncısı oldu

YSK'nin Türkiye altıncısı Furkan Pamukçu, son 3 ayda Youtube üzerinden izlediği videolarla sınava hazırlandığını söyledi. "Sınava girene kadar hiç test ve deneme çözmedim" diyen Pamukçu, Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde eğitimine devam edecek.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı yüz binlerce aday hedefindeki üniversitenin kapısını araladı. Hayallerine kavuşanlardan biri de sözel alanda Türkiye altıncısı olan Furkan Pamukçu oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Pamukçu, önce Balıkesir’de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde eğitime başladı. Bu lisede 3 buçuk yıl eğitim aldıktan sonra subay olma hayaliyle Ankara’da kara harp okuluna başladı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulundan ayrılmak durumunda kaldı. Bu arada YKS’ye de sadece 3 ay kalmıştı. Pamukçu, kendine yeni bir hedef belirledi ve hızlıca YKS hazırlıklarına başladı.

3 ayda Youtube videolarıyla sınava hazırlanan Furkan Pamukçu Türkiye 6’ncısı olma başarısına nasıl ulaştığını şöyle anlattı:

BAŞARISINI SIRRINI ANLATTI

Harp okulundan ayrıldıktan sonra açıköğretim lisesine kaydımı yaptırdım. Bu süre zarfında hem liseyi bitirmeye hem de sınava hazırlanmaya gayret ettim. Çalışma şeklim şu ana kadar dereceye giren herkesten çok farklıydı. Sınava girene kadar hiç test ya da deneme çözmedim. Bu süre zarfında Youtube’daki birçok farklı hocanın konu anlatım videolarını izledim ve kendi kendime konu tekrarı yaptım. Farklı hocaların bakış açılarını öğrenmek sınavda bana fayda sağladı.

ONA DA SÜRPRİZ OLMUŞ

Aslında normalde sayısal öğrencisiydim ancak video kurgu programlarına olan ilgim ve hobi olarak yaptığım çalışmalar sınava hazırlık sürecinde bununla ilgili bir meslek yapayım düşüncesini beraberinde getirdi. İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuyacağım. Sınavda yüksek bir puan yapıp ilk yüze girmeyi zaten bekliyordum. Ancak Türkiye 6’ncısı olmak sürpriz oldu. Şu an çok mutluyum.