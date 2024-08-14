Devlet kontenjanlarının yüzde 98,8’i doldu! Beklenen YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yaklaşık yüzde 50’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yeni açılan programlardaki 2.225 kontenjanın tamamı doldu.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerinde 598 bin 709 kontenjanın 591 bin 257’si doldu.

Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 98,8’i buldu. Bu oran vakıf üniversitelerinde 91,14 oldu. Dört adaydan biri ilk tercihine yerleşti. Adayların yüzde 50’si ilk üç tercihinden birine girmeyi başardı. Bu sene dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açıldı. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2.225 kontenjanın tamamı doldu.

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Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar “Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekâya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu da ortaya koydu” dedi. Yerleşen adayların yüzde 55’ini kızlar oluşturdu. 542.589 kadın, 444.799 erkek aday bir programa yerleşti. YKS’de bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024’e yapılacak.