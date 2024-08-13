Eksi netle fizik bölümüne mi yerleşti? İddialara YÖK ve DMM'den yalanlama geldi

Sosyal medyada bir öğretim üyesinin YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleştiği iddiaları gündem oldu. Söz konusu iddialar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Akademik videolarıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sınavlardaki çarpıklığa dikkat çekmek istediğini öne sürerek sınava girdiğini açıklamış ve YKS yerleştirme sonuçlarına göre eksi 1,75 fizik sorusu neti ile fizik bölümüne yerleştiğini duyurmuştu. Olaya ilişkin yerleştirme sonucu görselini paylaşmasıyla sosyal medyada gündem olan Özkara'ya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

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EKSİ DEĞİL, ARTI NETİ VAR

YÖK, sosyal medyada bir profesörün eksi netle üniversiteye yerleşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. YÖK tarafından eksi 1,75 netle üniversiteye yerleşilemeyeceği belirtilen açıklamada, "İlgili kişinin AYT Matematik ve Fen Bilimlerinden 5,50 neti, TYT Türkçe ve Sosyal Bilimlerden 35,25 neti, AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya'dan 15 neti, yani puanının hesaplamasında kullanılacak toplam 55,75 neti vardır" denildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adayın puanı hesaplanırken TYT’nin yüzde 40’ı, AYT’nin ise yüzde 60'ı alınarak hesaplanmaktadır. Bu aday yerleşebilmek için hem TYT hem de AYT puanından istifade etmektedir. Fizikte başarılı olamayan bir adayın sayısal türün diğer alanları olan matematik, kimya veya biyoloji çözerek başarılı olabileceğini unutmamak gerekir. Bu sistem yeni bir sistem değil, uzun yıllardır uygulanan bir sistemdir. Herhangi bir aday bu netlerde sadece fizik bölümüne değil matematik, biyoloji veya sözel programlarına da yerleşebilir. Topladığınız netler herhangi bir program için toplanmış değildir, o puan türünde hangi programlar öğrenci kabul ediyorsa o programlara müracaat edilebilir."

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DMM YALANLADI

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada da söz konusu iddia yalanlandı. Bu tablonun manipülasyon olduğunu duyuran DMM, eksi netle puan hesaplanmasının mümkün olmadığını belirterek şahsın AYT matematik ve fen bilimlerinden 5.50 neti, TYT Türkçe ve sosyal bilimlerden 35.25 neti, AYT Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafyadan 15 neti; toplamda 55.75 neti olduğunu aktardı.

DMM tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Bir öğretim üyesi, YKS sınavında eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne yerleşti” iddiası manipülasyondur. Üniversite adaylarının eksi 1.75 netle üniversiteye yerleşmesi ve eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir." denildi.

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ÖZKARA KENDİNİ SAVUNDU: YANLIŞ ANLAMALAR OLABİLİYOR

Sosyal medya hesabı X'teki "Akademiklink" hesabı üzerinden yanıt veren Özkara yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek şunları belirtti:

"Bu noktada bizim de açıklama yapmamız gerektiği aşikar elbette. Öncelikle sadece eksi netle üniversite kazandığımın düşünülmesi aslında pek makul değil ama anlıyorum sosyal medyanın böyle de bir yönü var. Kimi zaman yanlış anlaşılmalar oluyor. "