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Haberler > Eğitim > Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Okullarda ders saatleri değişecek mi?

Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Okullarda ders saatleri değişecek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Tekin&#039;den müfredat açıklaması: Okullarda ders saatleri değişecek mi?

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ders saatlerinde değişikliklerle ilgili konuşan Tekin, "Biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara kaynatabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu" dedi. 

Yeni eğitim-öğretim dönemi bir dizi değişiklikle başlamış Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın hazırlandığını duyurmuştu. Bu yıl 1-5 ve 9. sınıfla başlanacak müfredat merakla beklenirken Bakan Tekin, konuya ilişkin  Gaziantep'te öğretmenler ve okul yöneticileriyle iftar programında açıklamalarda bulundu. 

Tekin, müfredatı sadeleştirmenin önemine değinerek gerekçeleri hakkında bilgi bilgi verdi.

DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Eğitim-öğretim müfredatını ile seyreltme çalışmaları ile ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Son günlerde çok tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar, müfredatla ilgili tartışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer sebeplerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar.

Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretimlerimiz. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor.

Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Okullarda ders saatleri değişecek mi? - 1. Resim

Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara kaynatabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım.

Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Okullarda ders saatleri değişecek mi? - 2. Resim

Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu. Biz 1 milyon 200 bin kişilik bir maarif ailesi olarak bütün bu sorunların üstesine rahatlıkla gelebilecek düzeydeyiz. Hep beraber geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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