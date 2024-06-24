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Haberler > Eğitim > Bakan Tekin’den mülakat eleştirilerine cevap: Ben dâhil kimse torpil yapamaz

Bakan Tekin’den mülakat eleştirilerine cevap: Ben dâhil kimse torpil yapamaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Tekin’den mülakat eleştirilerine cevap: Ben dâhil kimse torpil yapamaz

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen alımında mülakatın süreceğini söyleyen Bakan Tekin “Ben bile torpil yapamam” dedi.

Öğretmen atamalarında mülakat tartışması sürüyor. Katıldığı yayında eleştirilere cevap veren Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Ben dâhil kimse torpil yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Normal olarak şu ana kadar bana bir sürü isim gelmesi lazımdı. Bir tane daha gelmedi. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dâhil kimse bize böyle bir talepte bulunmadı. Ben bu sınavın, objektif, şeffaf ve adil olması için her türlü tedbiri aldığımı düşünüyorum. Buna rağmen öngöremediğimiz şekilde bir adaletsizliğe sebep verecek kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yaparım. Müsaade etmeyeceğiz buna” dedi.

EZBER CÜMLE KURULUYOR

CHP’nin müfredata yönelik tepkileri de Yusuf Tekin’in gündemindeydi. Bakan Tekin şunları söyledi: Ben bir taraftan eğitim-öğretim sürecinin apolitik olmasıyla ilgili söylemleri kullanıp bir taraftan da kendi ideolojisini dayatmaya karşıyım. Benim ideolojik perspektife uygun müfredat hazırlarsanız kabul ederim deniyor. CHP ile benim aramdaki ayrım şu: Kavramlara bakış açımız farklı. Ben, Türkiye’deki demokrasiyi engelleyen her adıma darbe derken, CHP 27 Mayıs’a darbe demekten imtina ediyor. Laiklik eleştirisi yapıyorlar.
Kur’ân okumanın yasaklandığı, camilerle ilgili kısıtlamaların olduğu bir Türkiye’den bahsediyoruz. Eğer CHP’nin laiklikle ilgili algısı buysa, biz laiklik konusunda uzlaşamayız.

Ezber cümleler kurmak yerine, popülist söylemler üretmek yerine daha sağlıklı bir biçimde bize evrensel laiklik anlayışıyla örtüşmeyen veya bahsettikleri tarzda bir toplum oluşturduğumuza dair eleştirilerini açıkça sunabilirlerdi. Ama onu yapmıyorlar. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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