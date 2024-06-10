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MEB öğretmen ataması mülakat yerleri Gaziantep, İstanbul, İzmir ve 17 il olarak açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MEB öğretmen ataması mülakat yerleri Gaziantep, İstanbul, İzmir ve 17 il olarak açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 7 Mayıs günü 20 bin öğretmen atamasında branş dağılımını açıklamıştı. KPSS puanı %50, mülakat puanı %50 etkilerken adaylar öğretmen ataması mülakat yerleri hangi illerde, neye göre belirleniyor araştırmaya başladı. Bugün açıklanması beklenen yerler hakkında açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündeme geldi.

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan 20 bin atamada mülakat yerleri 10 Haziran günü açıklanıyor. Adaylar ise mülakat yerlerinin nereler olduğunu araştırırken belli olup olmadığını merak etti. 20 ilde yapılacak olan mülakat yerleri hakkında bilgileri derledik.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT YERLERİ HANGİ İLLER?

Sözlü mülakatlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleşecek.

MEB öğretmen ataması mülakat yerleri Gaziantep, İstanbul, İzmir ve 17 il olarak açıklandı - 1. Resim

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Yusuf Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle olmuştu:

"Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

MEB öğretmen ataması mülakat yerleri Gaziantep, İstanbul, İzmir ve 17 il olarak açıklandı - 2. Resim

ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMI 

  • Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, 
  • Özel eğitim 2 bin 449,
  • Rehberlik 1597,
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594,
  • İngilizce 968

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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