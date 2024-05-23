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Öğretmenler merakla bekliyordu! İl içi atama sonuçları açıklandı

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Öğretmenler merakla bekliyordu! İl içi atama sonuçları açıklandı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl İçi Atama Sonuçları, Haber

Gündem Haberleri

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

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