Deprem bölgesi özel okul desteği ne kadar? Deprem bölgesi eğitim öğretim desteği başvurusu nasıl yapılır?

12 Aralık 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:50

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede özel okullarda okuyanlar için 40 bin öğrencinin faydalanacağı bir adım atıldı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesinde özel okullarda okuyan veya okumak isteyen öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilecek. Deprem bölgesindeki öğrenciler ve veliler özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek destek için detayları merak ediyor. Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak için şartlar neler? Başvurular nasıl yapılıyor? Destek almaya hak kazananlar nerede açıklanacak? Tüm soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor. Öğrencilerin destekten faydalanabilmesi için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullara kayıtlı olması ya da bu okullara nakil talebinde bulunması ve kaydolması gerekecek.

DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Eğitim öğretim desteğinin uygulanacağı özel okullar ve destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 4-29 Aralık'ta sistem üzerinden müracaatlarını yapabilecek.Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen resmi ya da özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, çocuklarının kayıtlı olduğu okula destek için başvurabilecek. Deprem bölgesinde özel okullarda okuyan veya okumak isteyen öğrencilere verilecek eğitim-öğretim desteği başvurularının başladığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi Başkanı Celal Türker, “Devlet okulunda okuyan öğrencilerin kendi okul müdürlüklerine, özel okullarda okuyan öğrencilerin de yine kendi okul müdürlüklerine 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Destek için hak kazanan öğrenciler 15 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek. 5-9 Şubat 2024 tarihleri arasında nakil ve kayıt işlemleri yapılacak” dedi.

DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL DESTEĞİ NE KADAR?

Deprem bölgesi eğitim öğretim desteği uygulaması ile okul öncesi kurumlarda öğrenim gören 4 bin öğrenciye 12 bin 800, ilkokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye 15 bin 400'er lira destek verilecek. Destek miktarı ortaokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenci ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 16 bin öğrenci için 18 biner lira olacak.

DEPREM BÖLGESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Destek almaya hak kazananlar 15 Ocak 2024'te ilan edilecek. Özel okullara nakil ve kayıt işlemleri 5-9 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme 16 Şubat 2024'te yapılacak ve süreç tamamlanacak.