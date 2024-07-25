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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam!

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İstanbul&#039;da toplu ulaşıma yüzde 13 zam!

Eğitim Haberleri

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Ankara'da geçtiğimiz gün düzenlenen UKOME toplantısında yüzde 40 zam kararı alınmıştı. Ankara'nın ardından bir zam haberi de İstanbulluya geldi. 

İstanbul'da, UKOME Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam kararı çıktı. 

AYLIK ABONMAN 1569 LİRAYA YÜKSELDİ

Böylece İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.

Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

METROBÜS 26.27 LİRA OLDU

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

Düzenleyen:  - Eğitim
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