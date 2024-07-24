Ankara'da toplu taşımaya yüzde 40 zam! Tam bilet 21 TL oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşımaya zam kararı geldi. UKOME toplantısında alınan kararla bilet fiyatları yüzde 40 arttı. Böylece tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci ise 7.50 TL'den 10.50 TL'ye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıdan toplu taşımaya zam kararı çıktı.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI SONRASI BİLET FİYATLARI

UKOME toplantısında alınan kararla toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldı. Böylece bilet fiyatları neredeyse yarı yarıya arttı.

Zammın ardından 7.50 TL olan öğrenci bileti 10.50 TL'ye, 15 TL olan tam bilet ise 21 TL'ye çıktı.

SON ZAM 1 TEMMUZ 2023'TE YAPILMIŞTI

1 Temmuz 2023 tarihinde 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye yükselmişti.