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Haberler > Eğitim > LGS için son uyarılar... 1 milyon öğrenci pazar günü sınava girecek

LGS için son uyarılar... 1 milyon öğrenci pazar günü sınava girecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS için son uyarılar... 1 milyon öğrenci pazar günü sınava girecek

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 milyon öğrencinin geleceğine yön verecek LGS bu pazar günü gerçekleşiyor. Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler hayallerindeki okul için ter dökecek. Peki son virajda öğrenci ve veliler neler yapmalı? Eğitimciler son tüyoları verdi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - LGS’de son viraja girildi. Pazar günü yaklaşık 1 milyon öğrenci hayalindeki lise için ter dökecek.

Öğrenci ve velileri uyaran eğitimciler son tüyoları verdi:

>> Bol bol deneme çözün. Denemelere bir sınavmış gibi yaklaşın, soruları ciddiyetle yapın

>> Aileler bu süreçte kıyaslamalardan, olumsuz söylemlerden kaçınmalı. Sınavın önemli olduğunu ama hayatın en önemli parçasının bu olmadığı mesajı verilmeli

>> Sınavdan bir gün önce öğrencilerin ders çalışmalarına gerek yok 

>> Öğrenciler son hafta beslenmelerine dikkat etmeli. Stresin yoğun olduğu bu dönemde öğrenciler bünyelerine ağır gelecek yağlı yemeklerden ve herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olabilecek daha önce denemedikleri yiyeceklerden kaçınmalı   

>> Öğrenciler son hafta sakatlanmalara sebep olabilecek fiziksel aktivite ve sporlardan uzak durmalı 

>> Öğrencilerin sınavda yanlarında olması gereken bütün eşyaları aldığından emin olmalı

>> Sınav binasına en geç 09.00’da olunacak şekilde evden çıkış yapılmalı. Sınav yerine fazla erken gitmenin veya geç kalmanın kaygıyı arttırabileceği unutulmamalı

>> Sınav bitiminde ortak bir buluşma noktası belirlenmeli

>> Sınavını tamamlayıp okuldan ayrılan öğrencileri ebeveynleri güler yüzle karşılamalı. Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu cümleler duymaya ihtiyaç duyacaklardır 

>> Kendileri konuşmak isterse sınavının nasıl geçtiği hakkında konuşulmalıdır. Eğer sınav hakkında konuşmak istemiyorlarsa bu konuda ısrarcı olunmamalı, sınav sonrası onlara iyi gelecek aktivite ve etkinliklere imkân tanınmalı. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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