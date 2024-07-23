Mesleğinizin gelecekteki yerini sorguladınız mı? YKS tercih başvuruları perşembe günü başlıyor

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için YKS tercih başvuruları perşembe günü başlıyor. Altınbaş Üniversitesinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, üniversite seçiminde mesleğin gelecekteki yerinin sorgulanmasının oldukça önemli olduğunun altını çiziyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Üniversite tercih döneminde gençlere yardımcı olabilmek adına Altınbaş Üniversitesinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul, gelecekte hangi mesleklerin geçerliliğini koruyacağına dikkati çeken tavsiyelerde bulundu.

Yurdakul, bu anlamda bilinçli tercih yapmanın önemini vurguladığı konuşmasında “Gençler, alacakları eğitim sayesinde kazanacakları becerilerin gelecekte önemli olup olmayacağını ve makine ya da bilgisayarların bu beceri alanlarında insanlardan daha yetkin hâle gelip gelemeyeceklerini araştırmaları gerekiyor. Ayrıca gelecekte seçtikleri mesleklerin geçerliliğini koruyacak meslekler olup olmadığını araştırarak, bilinçli tercihler yapmalılar” dedi.

Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründe özellikle yaşlı bakımı, hemşirelik, doktorluk ve terapistlik gibi insan odaklı mesleklerin, otomasyonun kolayca devralamayacağı meslekler arasında yer aldığını belirterek “İnsanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayan, empati kurabilen ve bire bir iletişim gerektiren bu meslekler, teknolojik ilerlemelerden bağımsız olarak her zaman talep görmeye devam edecek” diye konuştu. Eğitim sektörünün de gelecekte önemli bir yer tutmaya devam edeceğini belirten Yurdakul, kişisel gelişim, mesleki eğitim ve üretken düşünceyi teşvik eden öğretmenler ve eğitmenlerin otomasyonun yerini alamayacağı meslekler arasında olduğunu vurgulayarak “Özellikle üretken düşünceyi teşvik eden eğitimciler, gelecekte de büyük bir role sahip olacak” şeklinde konuştu.

YÜZDE 60 ORANINDA ARTACAK

>> Yurdakul, gelecekte popüler ve revaçta olacak meslekler arasında yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve veri bilimcilerinin olduğunu ifade ettiği konuşmasında bu mesleklere olan talebin her sene artarak devam edeceğinin altını çizdi. Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu Future of Jobs raporuna göre de yapay zekâ ve makine öğrenmesi uzmanlarına olan talep, 2025 yılına kadar yüzde 60 oranında artacak.