Mevduat faizleri yüzde 50'nin üzerinde! 500 bin TL yatıran asgari ücretten fazla kazanıyor

Mevduat faizinde son dakika… Bankada parası olanlar dikkat! TCMB tarafından açıklanan son verilere göre ortalama mevduat faiz oranları 3 hafta aranın ardından yeniden yüzde 50’nin üzerine çıktı. Yeni oranlara göre 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi 4 bin 236 TL olarak gerçekleşti. Peki 250 bin, 500 bin ve 750 bin TL’nin getirisi ne kadar? Hepsini hesapladık, detaylar haberimizde… Özellikle 500 bin TL’nin getirisinin 1 aylık asgari ücretin de üzerinde gerçekleştiği görüldü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen hafta iç piyasalarda iki önemli gelişme yaşandı. Önce pazartesi günü ocak ayına dair enflasyon rakamları görüldü. Ocakta TÜFE aylık bazda yüzde 6,70 ile beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Ardından perşembe günü de TCMB’nin yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon sunumunu gerçekleştirdi.

TCMB’DEN GELEN SİNYALLER

Verilen mesajlarda, yılın geriye kalan bölümünde ve mevcut şartlar altında faiz artışlarına kapı kapatıldı. Ancak daha değişik araçlarla sıkı para politikasının devam edeceği ve özellikle mevduat faizlerinde, TL’yi teşvik edecek seviyelerin tesis edileceği yönünde izlenimler de öne çıktı.

PARAMI NEREYE YATIRAYIM?

Her iki gelişmenin ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Vatandaşlar “Paramı nereye yatırayım?”, “En fazla kazandıracak yatırım nedir?” sorularının cevaplarını araştırırken; TCMB tarafından açıklanan verilere göre mevduat faiz oranlarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ Mİ?

Merkez Bankası tarafından her hafta düzenli olarak duyurulan “Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları” verisinin, 2 Şubat Haftası sonuçlarına göre;

-3 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan faiz oranı ortalama yüzde 50,99 olarak gerçekleşti. Bu rakam önceki iki haftalık süreçte %49,61 ve %49,98 olarak açıklanmıştı.

-6 aya kadar vadeli TL mevduatlarında ise faiz oranı, yüzde 51,08 olarak gerçekleşti. Bu rakam da önceki iki haftada %49,09 ve 47,76 olmuştu.

İŞTE BANKADAKİ PARANIN GETİRİSİ

Yeni açıklanan ve yükselişe işaret eden mevduat getirileri, paranın da getirisini artırdı. Bankalar en kısa vadede ağırlıklı olarak 32 gün vade ile mevduatları bağlıyor. Bu vade sonuna elde edilen getirilerden de yüzde 5 oranında stopaj uygulanıyor. Bütün bu hesaplamalara göre;

-100 bin TL: 32 günlük net getiri ile 104 bin 326 TL,

-250 bin TL: 32 günlük net getiri ile 260 bin 590 TL,

-500 bin TL: 32 günlük net getiri ile 521 bin 180 TL,

-750 bin TL: 32 günlük net getiri ile 781 bin 770 TL oluyor.

MAAŞ GİBİ GETİRİLER

Rakamlar, bazı ilginç yansımaları da beraberinde getirdi. 500 bin TL’nin (32 günlük) getirisinin 21 bin 180 TL olduğu; bu getirinin de, aylık 17 bin TL olan asgari ücretten fazla olduğu dikkatlerden kaçmadı.

250 bin TL parası olanın 32 günde elde ettiği 10 bin 590 TL ise, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının üzerinde gerçekleşti.