Okul kıyafeti alışverişi sektörü hareketlendirdi! Esnaf yoğunluktan memnun

Birçok okulun, bu yıl daha sade kıyafetler tercih etmesi de velilerin alışverişlerini daha rahat yapmalarına imkân sağlıyor. Üretim yerleri de artan talebi karşılamak adına, çalışmalarını hızlandırıyor. Okul kıyafeti sektörü, okulların açılmasına kadar kalan sürede hareketliliğin devam etmesini ve sezonu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

SEÇENEK ÇOK...

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, yaptığı değerlendirmede, okul kıyafeti alışverişlerinde son 2 haftadır artış yaşanmaya başladığını söyledi.

Sektör olarak hazırlıklarını önceden tamamladıklarını bildiren Akbaba, alışverişte yaşanan artış hızının, okullar açılıncaya kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Akbaba, Millî Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, okulların artık çok detaylı kıyafetler belirlemediğini hatırlatarak “Bu durum hem sektörün hem de velilerin yüzü güldürdü. Artık daha basit ve sade kıyafetler tercih ediliyor. Böylece hem üretim kısmı rahatlatıyor hem de velilerin kendi bütçelerine uygun alışveriş yapmaları sağlanmış oluyor. Ayrıca kıyafet seçeneğinin fazla olması nedeniyle piyasada rekabet şartları oluşuyor” diye konuştu.

YEDEKLİ ALIYORLAR

Özellikle düz ve tek renk modellerde satışların oldukça arttığına dikkati çeken Akbaba, ara kademe grupları olarak isimlendirilen 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerine yönelik alışverişlerin yoğunlaştığını aktardı. Akbaba, satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: