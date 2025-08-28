Geleceğin meslekleri neler? YKS'den sürpriz çıktı, yeni açılan 27 bölüm tamamen doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bu yıl ilk kez açılan geleceğin mesleklerine yönelik istihdam odaklı 27 programın bütün kontenjanları doldu. YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına dair bilgi verildi.

Bu yıl ilk kez açılan ve geleceğin mesleklerine yönelik istihdam odaklı 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 programın kontenjanlarının tamamen dolduğu belirtilen açıklamada, yeni açılan programların üniversite adaylarından yoğun ilgi gördüğü ve toplam 4 bin 592 öğrencinin bu bölümlere yerleştiği ifade edildi.

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER?

YÖK'ün başlattığı dönüşüm çalışmaları kapsamında geçen yıl açılan ve bu yıl 100'e yakın üniversiteye yaygınlaştırılan bilişim ve yapay zeka temelli 17 programın kontenjanlarının da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tamamen dolduğu aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı.

"Sağlık, tarım, dijital dönüşüm, bilişim, yapay zeka, yeşil beceriler, çevre ve enerji alanlarında açılan istihdam odaklı yeni programlar, adaylar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu yıl yüksek puan ve sıralamaya sahip adaylar, yeni açılan bölümleri tercih ederek yerleşti. Adaylar bu bölümleri genellikle tercihlerinin ilk sıralarına yazdı. İlgili bölümlerin taban puanları ve sıralamalarının yüksek seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Mühendislik dahil pek çok fakülteye yerleşme hakkına sahip yüksek puanlı adaylar bilişim, yapay zeka, siber güvenlik, yeşil beceriler, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm temelli yeni ön lisans programlarını tercih etti."

EN ÇOK HANGİ BÖLÜM TERCİH EDİLDİ?

YÖK'ün açıklamasında, üniversite bazlı tercihlere bakıldığında MYO programlarında en çok tercih edilen 5 bölümden 3'ünü bu yıl açılan Tele-Sağlık ön lisans programlarının oluşturduğu vurgulandı. Buna göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tele-Sağlık Teknikerliği 8 bin 968 aday ile en çok tercih edilen 3'üncü program olurken, Giresun Üniversitesi Tele-Sağlık programı 8 bin 628 kişinin tercihlerinde yer alarak 4'üncü, Bartın Üniversitesi Tele-Sağlık programı ise 8 bin 419 adayın tercihiyle 5'inci sırada yer aldı.

Açıklamada, yeni açılan ön lisans bölümleri arasında en yüksek puanla girilen programın ise Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği olduğu kaydedildi. Toplam 240 bin adayın tercihlerinde yeni açılan programlara yer verdiğine dikkat çekilen açıklamada, yerleşenlerin yarıya yakınının bu programları ilk 5 tercihine yazdığı belirtildi. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği programının bu yıl ilk kez açılan MYO bölümleri arasında adaylar tarafından en çok tercih edilen program olduğu aktarıldı.