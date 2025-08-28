YKS'nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla 'bıçakçılığı' seçti

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - YKS yerleştirme istatistikleri belli oldu. Puan türlerine göre en yüksek farkla devlet üniversitelerinde aynı bölüme yerleşen aday yelpazesi çizelgesinde ilginç sonuçlar göze çarpıyor.

Bazı adaylar başarı puanlarına yakın bölümlere yerleşebilecek olmasına rağmen sıralamalarına katbekat uzaklıktaki bölümleri tercih etti. Örneğin Pamukkale Üniversitesi Serinhisar Meslek Yüksekokulu Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı'na yerleşen adaylar arasında dikkat çekici bir başarı sırası farkı oluştu.

FARK 2 MİLYONA YAKIN

Programa, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en yüksek başarı sırasıyla giren aday 113 bininci olurken, en düşük başarı sırasıyla kayıt hakkı kazanan adayın başarı sıralaması 1 milyon 823 bin olarak kayıtlara geçti.

Böylece aynı bölüme yerleşen iki öğrenci arasındaki başarı sıralaması farkı 1 milyon 710 bine ulaştı.