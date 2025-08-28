Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Eğitim > YKS'nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla 'bıçakçılığı' seçti

YKS'nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla 'bıçakçılığı' seçti

- Güncelleme:
YKS&#039;nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla &#039;bıçakçılığı&#039; seçti
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Pamukkale Üniversitesi Bıçakçılık Programı'na yerleşen iki aday arasındaki başarı sıralaması farkı 1 milyon 710 bine çıktı. En yüksek sıralama 113 bin, en düşük ise 1 milyon 823 bin oldu.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - YKS yerleştirme istatistikleri belli oldu. Puan türlerine göre en yüksek farkla devlet üniversitelerinde aynı bölüme yerleşen aday yelpazesi çizelgesinde ilginç sonuçlar göze çarpıyor.

Bazı adaylar başarı puanlarına yakın bölümlere yerleşebilecek olmasına rağmen sıralamalarına katbekat uzaklıktaki bölümleri tercih etti. Örneğin Pamukkale Üniversitesi Serinhisar Meslek Yüksekokulu Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı'na yerleşen adaylar arasında dikkat çekici bir başarı sırası farkı oluştu.

YKS'nin en ilginç tercihleri! 113 bin sıralamayla 'bıçakçılığı' seçti - 1. Resim

FARK 2 MİLYONA YAKIN

Programa, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en yüksek başarı sırasıyla giren aday 113 bininci olurken, en düşük başarı sırasıyla kayıt hakkı kazanan adayın başarı sıralaması 1 milyon 823 bin olarak kayıtlara geçti.

Böylece aynı bölüme yerleşen iki öğrenci arasındaki başarı sıralaması farkı 1 milyon 710 bine ulaştı.

