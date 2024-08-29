Sosyal medyanın konuştuğu olayı eğitimcilere sorduk: Yanlış sıralama başarısız kariyer doğurur

Sosyal medya günlerdir bu olayı konuşuyor. Üniversitede birinci tercihi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi. Dişçilik isteyen genç kız ailesine tepki göstererek “Bana bunu zorla yazdırdınız. Gelmez diye bana bunu zorla yazdırdınız. Ama ben burayı istemiyordum. Bana zorla yazdırdınız” diyerek hüngür hüngür ağladı. Paylaşım rekoru kıran olayda aileyi suçlayan da var genç kızı da...

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - ‘Burada hatalı kim’ sorusunu Rehberlik ve kariyer uzmanı Muhammet Tosun’a sorduk. Eğitimci Tosun şunları söyledi: Tercih döneminde üzerinde en çok durduğumuz konu tercih listesinde nasılsa gelmez diye istemediğiniz bir bölümün olması. Bu örnekte de olduğu gibi öğrenci istemediği bir bölüme yerleştiğinde yatay geçiş imkânlarını da kullanamıyorsa ya üniversiteden soğuyor ya da okuduğu alanın dışında başka işlere yöneliyor, mutsuz ve bundan kaynaklı başarısız bir kariyere sahip oluyor.

Bu yüzden başkalarının iyi ya da kötü tecrübelerine bakarak tercih yapmak kişisel farklılıkları göz ardı etmek büyük hata. Bilgisayar mühendisliği birisinin ulaşmaya çalıştığı hayaliylen oraya yerleşen bir başkasının da kâbusu olabilir. Üniversite ve bölüm seçecek gençlere seçimlerinin muhtemel sonuçları ile ilgili bilgi verip tercihlerine doğrudan müdahale etmemek gerekir.

HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Eğitim uzmanı Salim Ünsal da “Her şey bitmiş değil. Seneye o çok istediği bölüme yatay geçiş yapar, konu tatlıya bağlanır. Ailesi çocuklarını ilgilendiren bir karara doğrudan müdahale ederek hata etmişler çocuk da onları ekrana taşıyıp ifşa ederek bir başka hataya imza atmış. Kendi aralarında rahatlıkla halledebilirlerdi” dedi.