YÖK duyurdu! Üniversitelilere mazeret hakkı tanındı

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındığını duyurdu. Herhangi bir nedenle kaydını yaptıramayan adaylar 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklamasında, "2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımıza mazeret kayıt hakkı tanıdık. Bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımız yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilir." ifadeleri yer aldı.