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Haberler > Eğitim > Uzmanı uyardı: Zorbalık sanal ortama taşındı

Uzmanı uyardı: Zorbalık sanal ortama taşındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzmanı uyardı: Zorbalık sanal ortama taşındı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akran zorbalığının sanal ortama taşındığını belirten ve uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, "Mağdur çocuklar desteklenmeli, çünkü sağlam bir sosyal ve bilişsel çevresi olan çocuklar zorbalıktan daha az etkilenir" dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, akran zorbalığı hakkında uyarılarda bulundu.

Zorbalığın artık sanal ortama taşındığını aktaran Dinçer “İnternetin sınırsız ve kontrolsüz yapısı gençlere ‘sonsuzluk’ hissi verirken, istenmeyen davranışlara devam etmektedirler. Çevrim içi ortamlarda mağdurlar hakkında dedikodu yapmak, mağdura ait fotoğrafları izinsiz paylaşmak ve dolaşıma sokmak gibi davranışlar, dijital zorbalığın yaygın örneklerindendir” açıklamasında bulundu.

NE YAPILMALI?

Ayçiçek Dinçer “Eğer çocuğunuz zorba ise ilk olarak ona zorbalığın kabul edilemez olduğunu öğretmelisiniz. Bu aşama, katı ve net disiplin kuralları çerçevesinde olabilir ve bazı ayrıcalıkların elinden alınmasıyla uygulanabilir. Bu noktada şiddete başvurmamak ve rol model olmak önemlidir. Zorbalar için ailelerin seyirci kalmamaları ve zorbalığın sonuçlarını anlatmaları gerekir. Mağdur çocuklar desteklenmeli, çünkü sağlam bir sosyal ve bilişsel çevresi olan çocuklar zorbalıktan daha az etkilenir. Sonuç olarak okul, aile ve çocuğu içine alan bir planlama ile zorbalığın önüne geçmek mümkündür” dedi.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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