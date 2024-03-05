Gençler arasında yaygınlaşan tehlike! İki çocuktan biri akran zorbalığına uğruyor

İstanbul’da liseli bir gencin, arkadaşları tarafından dövülüp başına silah dayandığı video infale yol açarken, saldırgan videounun kurgu olduğu iddası üzerine serbest bırakıldı. Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde akran zorbalığına uğradığını söyleyen uzmanlar ise bunun farkında olmayan çocuğun çoğunlukla kendini suçlu hissettiğini ve bu durumun psikolojisini bozduğu uyarısında bulunuyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ

Akran zorbalığının, okul çağındaki gençlerin en çok karşılaştığı şiddet biçimi olduğunu söyleyen uzmanlar, her iki gençten birinin akran zorbalığına uğradığı tespitini yapıyor. Daha çok ilkokul ve lise çağlarında yaşanan akran zorbalığının çocuğun karakterini, okul ve hayat başarısını ve kariyerini etkilediğini söyleyen pedagog Tansu Oskay, ülkemizin akran zorbalığının görüldüğü ülkeler arasında dünyada ilk üçte yer aldığını ifade etti.

Akran zorbalığının bir kişi veya grubun kendisini savunamayacak durumdaki kişilere yönelik olarak tekrarlayıcı biçimde gerçekleştirdiği saldırganlık içeren tüm davranışlar olduğunu belirten Oskay “Farklı zorbalık biçimleri en geniş anlamıyla fiziksel, sözel, ilişkisel ve siber zorbalık olarak dörde ayrılır. Erkek çocuklarda en çok fiziksel zorbalığa rastlanırken, kız çocuklarda en çok grup dışında bırakılma, fiziki görüntüsüyle alay edilme gibi ilişkisel zorbalık görülmektedir” dedi.

ÇOCUK FARKINA VARMIYOR

Akran zorbalığının en yoğun yaşandığı alanların okullar olduğuna işaret eden Oskay, zorbalığa uğrayan çocuğun hissettiği duygunun ve yaşadıklarının akran zorbalığı olduğunu bilmediği ve bunlarla ilgili sürekli olarak kendini suçladığını söyledi. Oskay, akran zorbalığının mağdur kadar, zorbalığı yapan ve buna tanık olan kişileri de etkilediğini belirterek “Zorbalık, her öğrencinin başına gelebilir ve zorbalığa uğrayan öğrencilerin bu konuda bir suçu yoktur. Zorbalık sadece zorbalığa uğrayan öğrenciyi değil, okulun tamamını ilgilendiren çok yönlü sistematik bir problemdir ve çözümü okulun bulması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

ZORBALIĞI SAKLAYABİLİR

Çocukların akran zorbalığına uğradıklarını yetişkinlere söylemektense akranlarına söylemeyi tercih ettiklerine dikkat çeken Tansu Oskay “Ancak bir yetişkine söylediklerinde bu kişi genellikle anne babalarıdır. Bu yüzden çocuğunuzla sıklıkla konuşun. Çocuklarınızı dikkatle izleyin, normal olmayan davranışlarının farkına varın. Çünkü zorbalığa uğramanın çok farklı belirtileri vardır. Çocuk okula, çok sevdiği spora gitmek istemez, daha önce birlikte olduğu arkadaşlarından uzaklaşır, içine kapanır ve depresif bir tavır sergilemeye başlar. Depresyona girer ve bu durumun sonu tehlikeli olabilir. Bu işaretlere dikkat edin” dedi.

ÇAĞIMIZIN TEHLİKESİ SİBER ZORBALIK

Şu anda belli yaşta olanların geçmiş yıllarda farkında olmasa da mutlaka akran zorbalığına uğradığını aktaran Tansu Oskay “Çevremizdeki arkadaşlarımıza ya da bize ‘şişman’, ‘kısa’, ‘uzun’, ‘gözlüklü’, ‘sivilceli’, ‘kepekli’ şeklinde sıfatlar takıldığı olmuştur. Günümüzde ise en riskli zorbalık şekillerinden biri de siber zorbalık.

Sıklıkla istenmeyen mesaj atmak, özel fotoğrafları paylaşmak vb. davranışlarla, çevrim içi platformlarda, çoğunlukla sosyal medyada gerçekleşen zorbalık türüdür. Siber zorbalık sosyal medya hesaplarında bir kişiyi hedef gösterme ya da o kişiyle ilgili mahrem bilgileri paylaşma şeklinde tezahür edebildiği gibi doğrudan kişiye anonim hesaplardan zorbalık yapmayı da içerebilir. Özellikle pandemi döneminde eve kapanan çocuklar, sanal dünya ile aşırı bağ kurdular. Fiziki olarak elimizden geldiği kadar korumaya çalıştığımız çocuklarımızın, odalarına girdikten sonra kapalı kapılar artında kimlerle konuştuğunu, nelere maruz kaldığını bilmiyoruz. Farklı sitelerde yaşıtları arasında karşılaşabilecekleri zorbalık şekilleri olabildiği gibi, WhatsApp gruplarında kendi arkadaşlarının özellikle fotoğraflarla ya da videolarla yaptıkları zorbalıklara maruz kalabilirler” dedi.

LİSELİ GENÇLERİN ZORBALIK VİDEOSU İNFİALE YOL AÇTI

Maltepe’de liseli 2 gencin kavga ettiği ve birinin silah çektiği görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısların ifadesini aldı. Darp edilen genç, videonun 2020 yılında kurgu olarak çekildiğini, kullandıkları silahın ise çakmak olarak kullanılan bir oyuncak olduğunu söyledi.

Darba uğrayan 17 yaşındaki E.E.E.'nin babasının K.A. hakkında şikayetçi olmadığı, “Kasten Yaralama” ve “Silahlı Tehdit” suçundan düzenlenen dosyanın adli makamlara gönderildiği kaydedildi.