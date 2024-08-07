Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 7 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısalacağı yönündeki haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.