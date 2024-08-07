Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama
Eğitim Haberleri
Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısalacağı yönündeki haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bugün bazı haber siteleri yaz tatili süresinin kısalacağı yönünde haberler yayınladı. 'Öğrencilere kötü haber' olarak duyurulan içerikte, yaz tatili süresinin 20 gün azalacağı iddia edildi.
Çok sayıda haber sitesinin bunu yayınlamasının ve sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.
'YAZ TATİL KISALIYOR' HABERİ YALAN ÇIKTI
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.
Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."