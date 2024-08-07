Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB&#039;den net açıklama

Eğitim Haberleri

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yaz tatili süresinin 20 güne kadar kısalacağı yönündeki haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bugün bazı haber siteleri yaz tatili süresinin kısalacağı yönünde haberler yayınladı. 'Öğrencilere kötü haber' olarak duyurulan içerikte, yaz tatili süresinin 20 gün azalacağı iddia edildi.

Çok sayıda haber sitesinin bunu yayınlamasının ve sosyal medyada gündem olmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Yaz tatili 20 gün kısalıyor mu? Sosyal medyayı sallayan iddiayla ilgili MEB'den net açıklama - 1. Resim

'YAZ TATİL KISALIYOR' HABERİ YALAN ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."

Düzenleyen:  - Eğitim
Bu sivrisineğe dikkat! İstanbul'da yaygınlaşan "Asya kaplan" adlı tür ısırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyorEmlak sektöründe yeni dönem! E-Devlet'ten onay almayan satış yapamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS'de 2. nakil sonuçIarı açıklandı - EğitimLGS'de 2. nakil sonuçIarı açıklandıKPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı - EğitimÖSYM duyurdu! KPSS soru ve cevapları açıklandıMEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuru - EğitimMEB ilk defa uygulayacak! Ücretsiz okumaya merkezî başvuruDaha çok okul, daha çok öğrenci! Taşımalı eğitimin kapsamı genişledi - EğitimTaşımalı eğitimin kapsamı genişlediAçık liseye kayıtlar eylül ayında! Geçen sene çok tartışılmıştı - EğitimAçık liseye kayıtlar eylül ayındaFiyatlar Oxford'u sallıyor! Vakıfların ücreti Avrupa'ya kaçırtıyor - EğitimVakıfların ücreti Avrupa'ya kaçırtıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...