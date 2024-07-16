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YKS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu

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YKS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu
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Eğitim Haberleri

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Milyonlarca üniversite adayı 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökmüştü. Bugün sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercihlerin yapılacağı tarihi de açıkladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024-YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Tercihler "https://t.co/wh6bgrfbLC" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayları tercih yaparken uzman desteği almayı ihmal etmemeleri konusunda uyaran Ersoy, "İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

PROGRAM VE KONTENJAN KILAVUZU YAYIMLANDI

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise  ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı. Kılavuz 16-23 Temmuz 2024 tarihleri arasında erişime açık olacak.

Kılavuzun, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi verme amacıyla yayımlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Düzenleyen:  - Eğitim
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