YÖK açık kapatıyor! Sınavsız ikinci üniversiteye neşter

Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesinde açık öğretim bölümleri ‘ikinci üniversite’ okumak isteyenlere sınavsız açıldı. Adaylara bol bol kontenjan ayrıldı. Hak zamanla mezun enflasyonuna yol açtı. YÖK bunun üzerine çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarında düzenlemeye gitti.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine ‘sınavsız ikinci üniversite’ konulu yazı gitti. Yeni düzenlemeye göre Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları ‘ikinci üniversite’ kapsamında kayıt yaptırabilecek.

HAVUZ DOLUP TAŞTI

Düzenlemeye destek veren eğitimciler “Açıköğretimin bütün lisans programları için bu karar alınmalı” dedi. “Geç alınmış ama doğru bir adım” diyen Eğitim uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi:

Baştan itibaren alınması gereken karar öneri ve telkinlerin ardından ancak bu yıl alındı. Öğretmenlik havuzu dolup taşıp sel olmadan keşke bu karar alınsaydı. Açıköğretimin bütün lisans programları için benzer adım atılmalı. Örgün eğitimde de ifade edilen programlar sadece nitelikli ve köklü birkaç üniversitede ve çok daha az kontenjan açarak verilmeli. Zira örgün eğitime her yıl 11 bin 105 yeni edebiyatçı, 10 bin 693 yeni tarihçi, 6 bin 515 yeni sosyolog, 2 bin 897 yeni çocuk gelişimci ve 2 bin 955 yeni felsefeci adayı almak da hiç akla yatkın bir planlama değil.

1.500’LERE DÜŞECEK

İstihdam sorunu had safhada. Söz konusu beş bölüme açılan kontenjan örgün öğretim için 34.165, açık öğretim için 14.970 idi. Toplamda 49.135 kişiye kontenjan vardı. Yeni kararla açık öğretimde 5 bölüm için alınan kontenjanların bin ya da 1.500’lere kadar düşmesini bekliyoruz.

30 BİN KONTENJAN

YÖK’ün aldığı kısıtlama akıllara diğer bölümleri getirdi. Öğrenci alım statüsü değişmeyen açık öğretim lisans programlarına geçen yıl yaklaşık 30 bin kontenjan ayrıldı. İşte o bölümlerin bazıları:

BÖLÜMLERE SINIR MYO'LARA KİLİT

Daha önce de hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarında başarı sırası getirilmişti. Öte yandan yine yapılan düzenlemeyle ülkemizdeki 42 ve KKTC’deki 6 üniversitede bulunan adalet meslek yüksekokulları kapatılmıştı.