0800, 0312, 0850... Bu numaralara dikkat! Teyit almadan sakın 'evet' demeyin

Son dönemde internet aboneliği işlemi için farklı birçok numaradan tüketicilerin arandığını, verilen rahatsızlık dışında bir de mağdur edildiğini belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, vatandaşları hizmet aldıkları firmalardan teyit almadan telefonda işlem yaptırmamaları konusunda uyardı.

Son dönemde telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, birçok vatandaşı mağdur ediyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay ise tüketicileri avantajlı kampanya, yeni abonelik başlatma gibi konularda gelen telefonlar konusunda uyardı ve 'cayma bedeli ödeyip mağdur olmayın' dedi.

"0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi numaralardan aranan tüketiciler rahatsız ediliyor. Bu konuda onlarca şikayet alıyoruz" diyen Altay, tüketicilerin, "bu aramaları çekmek mecburiyetinde miyiz" ya da "bu arayanları her seferinde engellemek zorunda mıyız" şeklinde şikayette bulunduğunu anlattı.

"YETKİLERİNDEN DOLAYI 'DOLANDIRICI' DİYEMİYORUZ"

Arayan kişilere tüketicinin abonelik sonlandırma ve yeniden başlatma yetkileri olduğundan dolandırıcı da demediklerini dile getiren Altay, "Ancak ikna ettikleri tüketicimiz yeni abonelik yaptığı ve önceki abonelik sözleşmesi feshedildiği için, taahhüt süresi de bitmediğinden ayrıca cayma bedeli ödeyip mağdur oluyor. İkinci mağduriyet ise yeni aboneliğe geçişte, tüketiciye belirtilen meblağ üzerinden çok daha fazla miktar faturaya yansıtılıyor" ifadelerini kullandı.

Altay, bu tarz numaralardan arayan firma ya da kişilerin nereden ve hangi firmadan aradıklarının tespit edilip, önlem alınması gerektiğini belirtti.

"FİRMALARDAN TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPTIRMAYIN"

İnternet aboneliği sözleşmesinin devam etmesi durumunda söz konusu numaralardan arayan kişilere yeni abonelik yaptırıldığı için ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Tüketiciler kendi hizmet aldıkları internet firmalarını aramadan, teyit almadan kesinlikle kendilerini arayan ve kimin aradığı belli olmayan numaralardan bir işlem yaptırmasın, kişisel bilgilerini paylaşmasınlar çünkü taahhüt bitmeden abonelik sonlandırılırsa ve işlem yapılırsa tüketici cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor."

"VATANDAŞLAR MUTLAKA ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Söz konusu numaralardan günde 3-4 kez ısrarla aranan vatandaşların bu aramalardan bıktığına dikkati çeken Altay, "SMS'lerde istenmeyen mesajlar uygulamaya giren kanun sayesinde engelleniyor ancak istenmeyen telefon aramalarında böyle uygulama yok. Bundan dolayı vatandaşlar genelde bu numaraları engelleyerek çözüm buluyor. Her gün farklı numaralardan aranan tüketicilerimiz çok mağdur. Bu aramalardan kurtulmak isteyen vatandaşlar mutlaka çözüm bekliyor" ifadelerini kullandı.