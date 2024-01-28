1,4 trilyon dolar Türkleri bekliyor! Müteahhitler peş peşe ihale alıyor...

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren “Çok ciddi şekilde inşaat furyasının başlaması beklenen ülkede Prens Selman 2030 vizyonu çerçevesinde 3 trilyon dolarlık yatırım planlıyor” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 34. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Erdal Eren, yurt dışında biraz daha aktif olmaya karar verdiklerini, bir dönem işlerin durduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri’yle ilişkilerin yeniden ısındığını belirtti. Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değinen Eren “Türk müteahhitler, 2023’ün son çeyreğinde Suudi Arabistan ile çok sayıda sözleşmeye imza attı. Bu sözleşmelerin karşılğı 2,7 milyar dolar.

"3 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANLANIYOR"

Çok ciddi şekilde inşaat furyasının başlaması beklenen ülkede Prens Selman 2030 vizyonu çerçevesinde 3 trilyon dolarlık yatırım planlıyor. Bunun 1,4 trilyon dolarını üç yıl içinde inşaata yatıracak. Kalkınma Yolu projesi çok önemli bir proje. Türkiye’de hem demir yollarında hem yap-işlet-devret otoyollarda bunu başarmış durumdayız. Ümit ediyorum ki yakın zamanda hem Suudi Arabistan’da yılda yaklaşık 10 milyar dolar hem de Irak’ta, sadece Kalkınma Yolu Projesi değil, hastaneler, okullar ve birçok ihtiyaç var. Orada yaklaşık 10 milyar dolar iş yapabilme kapasitesi oluşturursak, orta vadede, 30 ila 50 milyar dolar civarında yurt dışında yeni iş hacmini her yıl alabiliriz” dedi. Sektörlerdeki ara eleman sıkıntısına da değinen Eren, bu problemi sadece inşaat sektörünün değil, hizmet, turizm ve sanayi sektörünün de sürekli dile getirdiğini söyledi.