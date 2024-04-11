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1 Mayıs'ta sona erecek! Ücretsiz doğalgazın vatandaşa katkısı 43 milyar lira

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Mayıs&#039;ta sona erecek! Ücretsiz doğalgazın vatandaşa katkısı 43 milyar lira

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024’e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19,7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.

25 METREKÜP DOĞALGAZI ÜCRETSİZ KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti. Daha sonra yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu müjdeden faydalanması sağlanmıştı. Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023’te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

43 MİLYAR LİRALIK KATKI

Bu destek ile toplam 6,4 milyar metreküp doğalgaz, vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak. Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dâhil) 6 lira olduğu baz alındığında, bu ay son kez konutlardaki mutfak ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküp ücretsiz olacak ve 150 liralık bedel faturalara yansımayacak. Öte yandan devlet, ücretsiz doğalgaz hizmeti kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024’e kadar toplamda 43 milyar liralık katkıda bulunmuş olacak.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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