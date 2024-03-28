Elektrik ve doğalgaz faturasına zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu. Karadeniz'de yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını müjdeleyen Bayraktar Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Uşak'ta açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığı bilgisini şu sözlerle paylaştı:

"Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak."

Bakan Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında da herhangi bir

değişiklik olmayacağının altını çizdi.