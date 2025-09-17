5. Global GastroEkonomi Zirvesi: 1 trilyon liralık buluşma

Ömer Temür / İSTANBUL - Gastronomi dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan 5. Global GastroEkonomi Zirvesi, 8 Ekim tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ev sahipliğinde “Kesişme Noktası” ana temasıyla düzenlenecek zirvede 30’dan fazla şef ve konuşmacı ağırlanacak.

Gastronominin sadece bir keyif alanı değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi yöneten stratejik bir sektör olduğunu belirten TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, “Dünya genelinde gastronomi turizmi 1,1 trilyon dolarlık hacme ulaşmış, yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam büyüklüğü 3 trilyon doları aşmış durumda. Bu dev ekonominin kayıtlı 357 milyon kişiye iş sağladığı ve her 10 çalışandan 1’ini bünyesinde barındırdığını biliyoruz. Türkiye’de de tablo son derece çarpıcı. 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 900 milyar TL’lik bir büyüklüğe sahip sektör 2 milyona yakın kişiye istihdam sağlıyor” dedi.

Bu yıl zirvede Singapur’dan Michelin yıldızlı şef Ivan Brehm yemek felsefesini ‘Crossroads Thinking’ üzerinden aktarırken, Eylül Görmüş hafızanın sofralarda nasıl canlandığını anlatacak. Aslıhan Koruyan Sabancı gastronominin sürdürülebilirlikteki rolünü ele alırken, Akan Abdula coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik ve kültürel değerine dikkat çekecek.

Levon Bağış ve Volkan Narcı deniz hayatı ve mavi ekonomi perspektifini paylaşacak; David Mora bağ rotaları üzerinden turizmin geleceğini tartışacak. İtalya’dan Ivano Mocetti ve Danilo da küresel gastronomi rekabetine dair vizyonlarını aktaracak.