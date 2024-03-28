2,5 milyar TL’lik bayramlaşma! Hane başına yılda 2,5 kilogram şeker tüketiyoruz

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 2,5 milyar TL olduğunu, bunun yarısını kendilerinin karşıladığını söyledi. Karagöz, son bir yılda yüzde 50 zamlanan bayram şekeri fiyatlarının Kurban’da da değişmeyeceğini ifade etti.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Bu yıl Türkiye genelinde kasaba pazarları da dâhil olmak üzere 10 bin geleneksel satış noktasında, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri sunacak olan Kent, iki bayram döneminde toplam 7.000 kişiye ek istihdam sağlayacak. Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğünün 2,5 milyar TL olduğuna, bunun 1,8 milyar TL’lik bölümünün Ramazan Bayramı’nda satıldığına işaret eden Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz “Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi yaklaşık 2,47 kilogram. Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor. Araştırmalar tüketicilerin yüzde 91’inin bayram alışverişlerinde her zaman bayram şekeri aldığını gösteriyor. Şeker kategorisi, Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturuyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 22 fazla. Kent, ‘Bayram Şekeri’ kategorisinde yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payına sahip. Türkiye’de bayramlık şeker tüketiminde 3,42 kilogram ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Onu 2,76 kilogram ile Karadeniz Bölgesi, 2,58 kilogram ile Orta Anadolu Bölgesi, 2,54 kilogram ile Marmara Bölgesi, 2,44 kilogram ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kilogram ile Akdeniz Bölgesi ve 1,71 kilogram ile Ege Bölgesi takip ediyor” açıklamasını yaptı.

AVRUPA'NIN GERİSİNDEYİZ

Batı Avrupa’da senelik kişi başı ortalama şekerli gıda tüketimi 2,4 kilogram, Doğu Avrupa’da 1,6 kilogram. Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi kuzey ülkelerinde ise tüketim kişi başı 5,5-6 kilogramlara kadar çıkıyor. Türkiye’deki kişi başı şekerli gıda tüketimi ortalaması ise 1 kilogram.

KURBANDA DA AYNI FİYAT

Şekerde fiyat artışının son 1 yılda yüzde 50 olduğunu kaydeden Karagöz, son bir yılda 3 kez zam yaptıklarını, bayram şekerine Kurban’da zam yapılmayacağını, ramazandaki fiyatların aynen korunacağını söyledi. Nakitin değerinin arttığına işaret eden Karagöz, eskiden iki ay stok tutanların şimdi bir ay tutuğunu, daha az stoklu çalışmanın önemli hâle geldiğini ifade etti. Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 103 milyar TL olurken, Mondelēz International Türkiye, büyüklüğü 5,4 milyar TL olan sakız ve 7,1 milyar TL olan şeker kategorilerinde pazarın en önemli oyuncusu…

14 ÜLKEYE BAYRAM ŞEKERİ

İhsan Karagöz, son 8 yıl içinde 570 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade ederek “Bu yatırımlarla Gebze fabrikasında sakız & şeker hatları genişletildi, tatlandırıcı hattı kuruldu ve en son yapılan 54 milyon dolarlık yatırımla da ihracatı önemli ölçüde arttıracak şeker hatları eklendi” dedi. Bayram dönemlerinin ihracat açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Karagöz “Bu yıl 3 kıtaya toplamda 1.087 tonluk sakız ve şekerleme ihracatı yapıldı. 14 ülkeye bayram şekeri ihracatı gerçekleştirildi” diye konuştu.