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Haberler > Ekonomi > Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! Fiyatlar 700 ile 1.000 lira arasında değişiyor

Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! Fiyatlar 700 ile 1.000 lira arasında değişiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ucuza tatil yapmak isteyenler dikkat! Fiyatlar 700 ile 1.000 lira arasında değişiyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve yaklaşan yaz sezonu öncesi kamp yerlerinde hazırlıklar hızlanırken çadır ve karavanlara talepte artış oldu. Parklarda konaklama ücreti ise 700 ile 1.000 lira arasında değişiyor, işte detaylar...

İzmir’in Menderes ilçesindeki bir çadır kampı alanında işletme müdürü olarak görev yapan Uğur Burhan, tatil nedeniyle konaklama hizmetlerine yönelik şahsen ve telefonla rezervasyon yaptırmak isteyenlerin geçmişe nazaran daha fazla olduğunu söyledi. Bayram için daha çok kapalı konaklama alanları ve karavan için talep geldiğini ifade eden Burhan, çadırda konaklamak isteyenlerin de özellikle yaz sezonunu tercih ettiğini söyledi.  

"BÜTÇESİNE UYGUN TATİL İSTEYEN ÇADIRA YÖNELDİ"

OSTİM’de çadır üreten firmanın işletmecisi Serkan Yazıcı da otelleri tercih etmeyip tabiatla iç içe, bütçesine daha uygun tatil yapmak isteyenlerin çadırlara yöneldiğini dile getirdi. Yazıcı şu anda şişme kamp çadırlarının daha popüler olduğunu, insanların genellikle küçük çadırlarda konaklamayı tercih ettiklerini belirtti.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ 700 İLE 1.000 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR!

Öte yandan, kiralama ücretleri, çekme karavanda 2.000 ile 2.500 lira arasında. Motokaravanda bu ücret 2.500-3.000 lira civarında seyrediyor. Parklarda konaklama ücreti ise 700 ile 1.000 lira arasında değişiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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