Bayram tatili 9 güne çıktı! Kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi

Ramazan Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün duyurulmuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi, minibüs ve otobüs şoförlerinin katıldığı iftar programında Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılacağını müjdelemişti. Kamu çalışanlarının 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararla ilgili resmi yazı Kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.

KAMUDA MESAİLER KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."