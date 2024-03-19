Erdoğan müjdeyi verdi! Bayram tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da taksi, minibüs ve otobüs şoförlerinin katıldığı iftar programının ardından konuştu. Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ATO Kongresium'da düzenlenen 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Bugün Kuzey Irak'ta yürüttüğümüz operasyonda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesinde teslim ettiğimiz afet konutu sayısı 76 bini aştı. 14 km'lik Arnavutköy - İstanbul havalimanı yeni metro hattının açılış törenine katıldık. İstanbul'un trafik çilesinin biraz daha azalacağının kanaatindeyim. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser hizmet ve projeyi açtık.

İZMİR'DE TAKSİCİ KATİLİ HESABINI VERDİ İzmir'de geçen ay yaşanan hadise taksicilerin nasıl evlerine ekmek götürmeye çalıştığını göstermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan haberler medyaya yansıdı. Bazı örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşimin ötekileştirildiğini ve nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Taksiciyi öldüren hesabını verdi. TAKSİCİLERİN NEFRET OBJESİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ

Daima sizlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak her gün nasıl bir mücadelenin içinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan sözlü ve fiili saldırı haberi medyaya yansıdı. Dün Keçiören'de taksi durağına yapılan saldırı da benzer bir örnektir. Bazı münferit örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşlerimin itham edildiğini üzülerek görüyoruz. Şoförlerin nefret objesi olması kabul edilemez.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN BECERİKSİZLİKLERİNİ ŞOFÖRLERE YÜKLEMESİ İŞGÜZARLIK"

Trafik keşmekeşinden en çok şoför kardeşlerimiz etkileniyor. Görevi yol, köprü yaparak trafiği hafifletmek olan belediyelerin kendi beceriksizliklerini şoförlere yüklemesi işgüzarlıktır. Biz siyasi hayatımızda hiç böyle davranmadık.

Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkasına yıkmak değil bunlara çözüm üretmektir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför kardeşlerim herkesten çok etkileniyor. Şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırmada dünyada parmakla gösterir hale getirdik. Otoyol uzunluğunu 3 bin 726 km'ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 774 km'ye, karayolu tünel sayımızı 495 adede çıkararak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık.

SEÇİMDEN SONRA MECLİSTE

Meclisin açılmasıyla dolmuş ve minibüs şoförlerinin plakalarında mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyeti gidereceğiz. Halk otobüs esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilmelerini de korumaya alacağız. Ulaştırma ve Çevre Bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yaptı. Seçimden sonra Meclis'in takdirine sunuyoruz. Asfalt dökmemekle, yol köprü yapmamakla övünenlere 31 Mart'ta vereceğinize inanıyorum.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik"