Özgür Özel 'montaj' dedi ama... 'Tayyip Erdoğan'a oy var mı' diye sorunca...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antalya Gazipaşa'daki halk buluşmasının ardından bugün Artvin'deydi. Dünkü gibi yine vatandaşlara "Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta oy var mı?" sorusunu soran Özel, kalabalıktan yine 'Var' cevabını aldı.

Yerel seçimlere 12 gün kaldı. CHP lideri Özgür Özel, seçim çalışmalarına Artvin'de devam etti.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Özgür Özel, dünkü mitingini hatırlattı ve Dün Antaya'da kalabalığa 'Tayyip Erdoğan'a oy var mı?' diye sorduğunu söyleyen Özel, 'yok' diyen vatandaşların videoda montaj yapılarak 'var' dedirtildiğini öne sürdü.

Özel aynı soruyu bugün de Artvin'de sordu ve yine 'Var' cevabını aldı.

Özel o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün soruyorum; 'Tayyip Erdoğan'a oy var mı?' diyorum. 'Yok' diyorsunuz ya... Montaj yapmışlar, 'Var' diyorlar. Diyor ki 'Özgür Özel sordu, Antalya'daki emekliler oyunu vereceğini söyledi.' O yüzden elinizle gösterin görsünler. Ses veriyoruz, emekliye para yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Oy vermeyecekler elini kaldırsın...."