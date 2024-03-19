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Haberler > Haberler > 9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu?

9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor, işçilere bayram tatili kaç gün? | 8-9 Nisan tarihlerinin idari izinli sayılmasının ardından Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kararı ile birlikte özel sektör ve kamu çalışanları 9 günlük bayram tatili kimleri kapsıyor merak ettiler. İşçilere Ramazan Bayramı tatili kaç gün araştırılıyor. Peki, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? İşte detaylar…

9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasının ardından 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kimleri kapsıyor merak edildi. Peki, 9 günlük tatili özel sektör çalışanlarını kapsıyor mu, ilgilendiriyor mu? İşte ayrıntılar…

9 GÜNLÜK RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsamamaktadır. Özel sektör için Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirince 5 gündür. 9 Nisan 2024 Salı günü ise Arefe günü olduğu için yarım gün mesai yapılacaktır.

Özel sektör Ramazan Bayramı tatili günleri şu şekildedir:

  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • 13 Nisan 2024 Cumartesi
  • 14 Nisan 2024 Pazar

Kamu çalışanları için birleştirilmiş Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekildedir:

  • 6 Nisan 2024 Cumartesi
  • 7 Nisan 2024 Pazar
  • 8 Nisan 2024 Pazartesi
  • 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • 13 Nisan 2024 Cumartesi
  • 14 Nisan 2024 Pazar

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KİMLERDİR?

Özel sektör çalışanları, kamuya ait olmayan kuruluşlarda çalışan kişilerdir. Bu kuruluşlar, kâr amacı güden veya gütmeyen dernekler, vakıflar, şirketler, kooperatifler ve diğer ticari işletmeler olabilir.

9 gün bayram tatili kimleri kapsıyor? (8-9 Nisan 2024) 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu? - 1. Resim

KAMU ÇALIŞANLARI KİMLERE DENİR?

Kamu çalışanları, geniş bir yelpazede görev alan ve kamuya hizmet sunan kişilerdir. Bu kişiler, farklı statülerde ve farklı kurumlarda çalışabilirler.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER 2024?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor 12 Nisan Cuma günü sona eriyor. 9 Nisan ise Arefe Günü’dür.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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