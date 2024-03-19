Özel sektöre bayram tatili kaç gün, 9 gün mü 5 gün mü? Ramazan Bayramı tatili özel sektöre kaç gün?

Bayram tatili özel sektöre kaç gün, 9 gün mü tatil? | 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kararının ardından “9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsıyor mu” sorusu gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatil süresi ile ilgili açıklamasının ardından özel sektör çalışanları “özel sektör bayram tatili kaç gün” merak ediyor. 2024 Ramazan Bayramı tarihi yaklaştıkça merak edilen konuların başında bayram tatilinin kaç gün olacağı yer alıyordu. 1,5 günlük idari izin kararının ardından bayram tatili özel sektöre de 9 gün mü oldu araştırılıyor. Peki, bayram tatili özel sektör için kaç gün? İşte özel sektör çalışanlarının bayram tatili süresi!

Özel sektöre bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili için planlar yapan özel sektör çalışanları, tatilin kaç gün olduğu hakkında son dakika gelen bilgileri araştırmaya başladılar. 3 günlük Ramazan Bayramı hafta sonu birleşimi ile 9 güne kadar çıkarılabiliyor. Peki, bayram tatili özel sektöre kaç gün 2024? İşte detaylar…

ÖZEL SEKTÖRE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Erdoğan “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” açıklamasında bulundu.

Kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsamamaktadır. Özel sektör için Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirince 5 gündür.

Özel sektör Ramazan Bayramı tatili günleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

Kamu çalışanları için birleştirilmiş Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekildedir:

6 Nisan 2024 Cumartesi

7 Nisan 2024 Pazar

8 Nisan 2024 Pazartesi

9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

KAMU ÇALIŞANLARI KİMLERDİR?

Kamu çalışanları, geniş bir yelpazede görev alan ve kamuya hizmet sunan kişilerdir. Bu kişiler, farklı statülerde ve farklı kurumlarda çalışabilirler.

Memurlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan kişilerdir.

Sözleşmeli personel: 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak, belirli bir süre için kamu kurumlarında çalışan kişilerdir.

Geçici personel: 4924 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Taşeron İşçilerinin İşe Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun'a tabi olarak, geçici süreli işlerde çalışan kişilerdir.

İşçiler: 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak, kamu kurumlarında sürekli veya geçici olarak çalışan kişilerdir.

Diğer kamu görevlileri: Milletvekilleri, belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, muhtarlar, avukatlar, tercümanlar, tanıklar ve bilirkişiler de faaliyetlerinin icrası kapsamında kamu görevlisi olarak kabul edilirler.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlıyor 12 Nisan Cuma günü sona eriyor. 9 Nisan ise Arefe Günü’dür.