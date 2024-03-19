Ramazan bayramı 9 gün tatil oldu mu? Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili kaç gün, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile netlik kazandı. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 güne çıktı mı? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Tüm merak edilenler haberimizde.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü oldu, cevap buldu. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayının hemen ardından bayram tatili yapılacak. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 güne çıktı mı? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI MI?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü sorularının cevapları merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik." dedi.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki gün olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesai olacak. Arife günü idari izin olarak kabul edildi. Kamu çalışanları, bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Böylece toplamda 9 günlük tatil yapılmış olacak.