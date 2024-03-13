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Haberler > Ekonomi > Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Turizmciler çağrı yaptı, gözler hükümette

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Turizmciler çağrı yaptı, gözler hükümette

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Turizmciler çağrı yaptı, gözler hükümette
Turizm, Bayram Tatili, Türsab, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı öncesi turizmcilerden hükümete tatil çağrısı geldi. Bu yıl kararın erken açıklanmasını isteyen turizmciler, tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını talep etti. Gözler ise hükümetin vereceği kararda.

Turizmciler bayram tatili hazırlıklarına erken başladı. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. 9 Nisan Salı günü de arife günü olması nedeniyle yarım gün tatil olacak. Turizmciler ise tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını talep etti. 

TURİZMCİLER KARARIN ERKEN AÇIKLANMASINI İSTİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrı yaptı. NTV'ye konuşan TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk, bu tür tatillerin önceden belirlenmesinin turizmcilerin daha iyi plan yapmasını sağladığını belitti. 

REZERVASYONLARDA SON DURUM

Hükümetin erken davranmasını umduklarını belirten Kuk, Bayram Tatili'nin 9 gün olması durumunda 6 Nisan'dan 14 Nisan'a kadar tatil süreci ortaya çıkacağını ifade etti.

AVRUPA'DAN REZERVASYON TALEBİ FAZLA 

Avrupa pazarından çok güçlü rezervasyon talebi aldıklarını belirten Kuk, 2024 yılını önceki yılın yüzde 10 üzerinde tamamlayacakları öngörüsünde bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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