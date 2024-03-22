Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilinde Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri artırıldı. Adalar seferlerini yapan firma günlük 42 sefer düzenleneceğini duyurdu.

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bayram tatiline 2 hafta süre kala bu süreyi birçok vatandaş Gökçeada ve Bozcaada'da geçirecek. Bu nedenle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırılıyor.

ADALAR'A SEFERLER ARTIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım firması, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracağını duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

GÖKÇEADA, BOZCAADA SEFERLERİ

Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

Güncel sefer bilgisine ulaşmak için tıklayınız.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dükkanındaki gizli bölmede çocukları istismar etmişti: Sapık sucu, suçunu itiraf etti - GündemSapık sucudan 'korkunç' itiraf!Bilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralarda - GündemBilecik'te öğretmene hem tehdit hem şiddet! O anlar kameralardaİstanbul merkezli 10 ilde 'Siber-29' operasyonu! 13 şüpheli yakalandı - GündemKişisel verileri para karşılığı satıyorlardıCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldı - GündemCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında 3 kişi daha ifadeye çağrıldıNazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölüyle ilgili yeni gelişme! Can Paksoy'a 3. beraat - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada 3. beraat!89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi davasında karar çıktı - GündemGaleria Sitesi davasında cezalar belli olduCHP'ye 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Kaftancıoğlu ifade için adliyede - GündemCanan Kaftancıoğlu ifade verdiSon anket Bursa'dan! Büyükşehir ve 4 ilçede son durum ne? - GündemBüyükşehir ve 4 ilçede son durum ne?Aydın son seçim anketi: Mustafa Savaş ile Özlem Çerçioğlu arasında kıyasıya rekabet - GündemAydın'da kıyasıya rekabet! Fark yüzde 1 bile değilHulusi Akar'ı şaşırtan karşılama: 'İlk defa böyle bir şey gördüm' - GündemHulusi Akar'ı şaşırtan karşılama
Sonraki Haber Yükleniyor...