Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri 9 günlük bayram tatilinde artıyor

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilinde Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri artırıldı. Adalar seferlerini yapan firma günlük 42 sefer düzenleneceğini duyurdu.

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bayram tatiline 2 hafta süre kala bu süreyi birçok vatandaş Gökçeada ve Bozcaada'da geçirecek. Bu nedenle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırılıyor.

ADALAR'A SEFERLER ARTIYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım firması, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracağını duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

GÖKÇEADA, BOZCAADA SEFERLERİ

Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

Güncel sefer bilgisine ulaşmak için tıklayınız.