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8-9 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı öncesi 8-9 Nisan 2024 Pazartesi Salı günler tatil mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8-9 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı öncesi 8-9 Nisan 2024 Pazartesi Salı günler tatil mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8-9 Nisan Pazartesi Salı tatil mi? | Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı Çarşamba günü başladığı için 8 ve 9 Nisan tarihleri yani Pazartesi Salı günleri tam gün tatil mi merak ediliyor. Peki, 8-9 Nisan tatil mi? İşte Ramazan Bayramı öncesi 8-9 Nisan Pazartesi Salı günlerinin tatil olup olmadığı ile ilgili son bilgiler!

8-9 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı’nın hafta ortasına gelmesi nedeniyle Pazartesi Salı günlerinin yani 8-9 Nisan tarihlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 8-9 Nisan tatil mi oldu? İşte detaylar…

8-9 NİSAN TATİL Mİ?

Kamu çalışanlarına 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günleri tatil edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle açıkladı:

“Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik”

Kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsamamaktadır. Özel sektör için Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirince 5 gündür. 9 Nisan 2024 Salı günü ise Arefe günü olduğu için yarım gün mesai yapılacaktır.

Kamu çalışanları için birleştirilmiş Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekildedir:

6 Nisan 2024 Cumartesi

7 Nisan 2024 Pazar

8 Nisan 2024 Pazartesi

9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

Özel sektör Ramazan Bayramı tatili günleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

KAMU ÇALIŞANLARI KİMLERE DENİR?

Kamu çalışanları, geniş bir yelpazede görev alan ve kamuya hizmet sunan kişilerdir. Bu kişiler, farklı statülerde ve farklı kurumlarda çalışabilirler.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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