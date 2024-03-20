8-9 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı öncesi 8-9 Nisan 2024 Pazartesi Salı günler tatil mi?

8-9 Nisan Pazartesi Salı tatil mi? | Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı Çarşamba günü başladığı için 8 ve 9 Nisan tarihleri yani Pazartesi Salı günleri tam gün tatil mi merak ediliyor. Peki, 8-9 Nisan tatil mi? İşte Ramazan Bayramı öncesi 8-9 Nisan Pazartesi Salı günlerinin tatil olup olmadığı ile ilgili son bilgiler!

8-9 Nisan tatil mi? Ramazan Bayramı’nın hafta ortasına gelmesi nedeniyle Pazartesi Salı günlerinin yani 8-9 Nisan tarihlerinin tatil olup olmayacağı merak konusu idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 8-9 Nisan tatil mi oldu? İşte detaylar…

8-9 NİSAN TATİL Mİ?

Kamu çalışanlarına 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günleri tatil edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle açıkladı:

“Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik”

Kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili özel sektörü kapsamamaktadır. Özel sektör için Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile birleştirince 5 gündür. 9 Nisan 2024 Salı günü ise Arefe günü olduğu için yarım gün mesai yapılacaktır.

Kamu çalışanları için birleştirilmiş Ramazan Bayramı tatili günleri ise şu şekildedir:

6 Nisan 2024 Cumartesi

7 Nisan 2024 Pazar

8 Nisan 2024 Pazartesi

9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

Özel sektör Ramazan Bayramı tatili günleri şu şekildedir:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar

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Kamu çalışanları, geniş bir yelpazede görev alan ve kamuya hizmet sunan kişilerdir. Bu kişiler, farklı statülerde ve farklı kurumlarda çalışabilirler.