2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Hesaplar belli oldu, yüzde 50 zam bekleniyor

29 Aralık 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:46

Bedelli askerlik ücreti, memur zammına bağlı olarak her yıl 2 defa güncelleniyor. Yeni yıla az bir süre kala ‘2024 bedelli askerlik ücreti’ konusu merak konusu oldu. Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet ya da askerlik şubeleri üzerinden yapılabiliyor. Bedelli askerlik başvurusu yapanlar için ödeme aşaması başlıyor. Peki 2023 yılı bedelli askerlik ücreti kaç TL, ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammından etkileniyor. “2024 bedelli askerlik ücreti kaç TL” sorusu gündeme geldi. Bedelli askerlik ücreti için merakla beklenen rakamlar da ortaya çıktı.

BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA YÜZDE 17,55 ARTTI

2023 yılının ilk 6 ayında 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, ikinci 6 ay için 122.351 TL’ye yükseltildi. Bedelli askerlik ödemesi 2024 yılında Ocak ve Temmuz aylarında tekrar artacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammına göre belirleniyor. Memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor.

TÜİK 3 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak ve 6 aylık memur enflasyon farkı netleşecek. Memurlar bu enflasyon farkının yanı sıra yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

2024 YILI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon verilerine göre memur zammı yüzde 45 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon verisi sonucunda memur zammı 2024 için kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yüzde 65’lik yıllık enflasyon tahminine göre yapılan hesaplarda 6 aylık enflasyon yüzde 37,76, memur zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 49,46 olarak çıktı.

Memurlar 2023 yılının Temmuz ayında yüzde 17,55+8077 TL seyyanen zam almıştı. Bu nedenle o dönemde memur maaş zammı katsayısı yüzde 17,55 olarak uygulanmıştı.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Şu anda bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 49,46’lık memur maaş zammı beklentisine göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2024 yılı için 182 bin 866 TL olacak.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 122.351 TL

Tahmini memur maaş zammı: Yüzde 49,46

Tahmini bedelli askerlik ücreti 2024: 182.866 TL

Memur maaşı zammı sonrası bedelli askerlik ücreti genelgesinin yayımlanması ve son rakamların netleşmesi bekleniyor.