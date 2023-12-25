25 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:51

2024’te borsa ne olur? Borsa İstanbul 2024’te ne olacak merak ediliyor. 2024 borsa yorumları uzmanlar tarafından yapıldı. İşte uzmanların 2024 borsa açıklaması!

2024’TE BORSA NE OLUR?

Halka arzlarda görülen tarihi rekorların ardından, Borsa İstanbul'un önde gelen endeksi BİST 100, yeni yıl öncesinde düşüşe geçti. Yatırımcılar, 2024 yılında Borsa İstanbul'da nelerin beklediğini merakla bekliyor. İki uzman isim, büyük bir fırsatı açıkladı. Yabancı yatırımcılara özellikle dikkat çeken uzmanlar, "Dipten alıp zirveye taşıyacaklarını" söyledi.

Halka arzların etkisiyle düşüşe geçen Borsa İstanbul'u 2024 yılında nelerin beklediği sorusu yatırımcıların odak noktasında. Kritik konuyla ilgili ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Borsa'da yurtiçinde satışların olduğu, yurtdışından da alımların olduğu bir dönemdeydik. Yıl sonu nedeniyle yabancılar tarafında alım zayıf olabilir. Bu nedenle satış baskısı güçlü olabilir. Bist 100 için aşağı yönlü hareketlerde 7.300'ün altına 6800 puana sarkmalar olabilir. Buralardan güçlü tepki gelecektir. 2024 yılında genel olarak yatay devam eden ancak volatilitenin yüksek olduğu bir borsa karşımızda olacak. Seçimlerin yaklaşması ve seçim sonrasında yabancı yatırımcının girişiyle 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü yükselişler olacaktır."

Altın ve gümüş tahminleriyle öne çıkan Finans Analisti İslam Memiş, yabancı yatırımcıların istediği ortamın yavaş yavaş oluştuğuna işaret etti. Doların 30 TL'ye yaklaşması borsanın 7000-7500 puanın arasına gelmesiyle artık Türk Lirası'na geçişin hızlanacağını belirten uzman isim, "Yabancı yatırımcılar buna kayıtsız kalmayacak, ocak ayı itibarıyla girişlerini gerçekleştireceğiz. Ocak ayında borsada hızlı yükselişler göreceğiz. Biz 9000'i hedef almıştık. 4400'ten 8000'e kadar olan sizin diliminizdi. Şimdi kenara çekildiniz, sıra onlara geldi. Ocak 15'e kadar ekranı kapatın, işinize bakın. Önümüzdeki 3 hafta yabancı yatırımcılar dipten alacaklar, zirveye götürecekler. Onlar milyon dolarlık yatırımcı. Onlar en az 6 ay, 8 ay bekliyor. Biz şurada bir hafta beklemeye tahammül edemiyoruz yerli yatırımcılar." ifadelerini kullandı.