2027 asgari ücret için hesaplar başladı! 38 bin TL detayı

AYRILAN KAYNAK YÜZDE 33,7 ARTIYOR

2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanlara sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. 2026 yılında bu tutar 1 trilyon 92 milyar lira olarak belirlenmişti. Buna göre ayrılması planlanan kaynakta yüzde 33,7'lik artış söz konusu.