2027 asgari ücret için hesaplar başladı! 38 bin TL detayı
2027 asgari ücret zammı için senaryolar gündeme gelmeye başladı. Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılırken, 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanlara sağlanacak katkı için ayrılması öngörülen kaynak da dikkat çekti.
AYRILAN KAYNAK YÜZDE 33,7 ARTIYOR
2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanlara sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. 2026 yılında bu tutar 1 trilyon 92 milyar lira olarak belirlenmişti. Buna göre ayrılması planlanan kaynakta yüzde 33,7'lik artış söz konusu.
Ancak bütçede öngörülen kaynak artışının asgari ücrete aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Yine de yüzde 33,7'lik artışın zam oranı olarak uygulanması durumunda mevcut hesaplamaya göre asgari ücretin 9.461 lira artışla 37.536 liraya yükselmesi söz konusu olacak.
İŞTE OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
CNN Türk'ün haberine göre; farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, 2027 yılında asgari ücretin ulaşabileceği tutarlara ilişkin bir tablo ortaya koyuyor.
Yüzde 25 zam yapılması durumunda asgari ücretin 35.094 liraya yükselmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28,4'lük artışın uygulanması halinde ise yeni asgari ücret 36.048 lira olacak.
Yüzde 30 zam senaryosunda asgari ücret 36.497 liraya ulaşırken, yüzde 35'lik artış durumunda tutarın 37.901 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Böylece asgari ücretin 38 bin liraya yaklaşması mümkün olacak.
GÖZLER ARALIK AYINDAKİ KOMİSYON TOPLANTISINDA
Söz konusu hesaplamalar olası zam senaryolarını ortaya koyarken, 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yeni ücretin belirlenmesi için gözler Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.