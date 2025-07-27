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25 dekarlık alanda 3 çeşit yetiştirmesi yetkililerin dikkatini çekti! Üretimiyle umut veren genç girişimci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 dekarlık alanda 3 çeşit yetiştirmesi yetkililerin dikkatini çekti! Üretimiyle umut veren genç girişimci
Düzce, Genç Çiftçi, Kavun, Karpuz, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'nin Kirazlı Köyü'nde 25 dekarlık alanda kavun, karpuz ve kabak üreten üniversite öğrencisi genç çiftçi Yusuf Şamil Aydın’ın üretim alanı, İl Tarım Müdürü Esra Uzun ve beraberindeki yetkililerce incelendi. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla dikkat çeken bu örnek girişim, kırsal kalkınma ve gençlerin tarıma yönelmesi açısından umut verici bulundu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burak Durna ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Cem Özmen'in katılımıyla, Kirazlı Köyü'nde genç çiftçi Yusuf Şamil Aydın'ın üretim alanlarında incelemelerde bulundu. Üniversite öğrencisi olan genç çiftçi Yusuf Şamil Aydın'ın 25 dekarlık kavun, karpuz ve kabak üretim alanı yerinde değerlendirildi.

25 dekarlık alanda 3 çeşit yetiştirmesi yetkililerin dikkatini çekti! Üretimiyle umut veren genç girişimci - 1. Resim

25 DEKARDA MODERN TARIM

Sürdürülebilir üretim yöntemleri ve yeni nesil tarım uygulamalarıyla dikkat çeken bu alan, kırsalda kalkınma ve tarımda gençlerin artan rolü açısından örnek bir model oluşturuyor.

Genç çiftçilerin tarıma olan ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çeken İl Müdürü Esra Uzun, yenilikçi ve verimli üretim modellerinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik destek politikaları kapsamında gerçekleştirilen bu tür girişimler, hem kırsal istihdama katkı sağlıyor hem de tarımın geleceği için umut veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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