Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Yumaklı: Bugün 76 yangınla mücadele ettik

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2025 20:43 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 20:58 - Güncelleme:

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durum hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle: Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. Uşak Sivaslı'daki yangının enerjisi düşürüldü, müdahale sürüyor. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması! Antalya tamamen kontrol altında

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru