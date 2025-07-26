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Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Yumaklı: Bugün 76 yangınla mücadele ettik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangını, Türkiye, İbrahim Yumaklı, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durum hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı "Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, Ankara Eymir yangınının kontrol altına alındığını, Antalya Gazipaşa, Serik ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde 28'i ormanlık alanda, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. 

Uşak Sivaslı'daki yangının enerjisi düşürüldü, müdahale sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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