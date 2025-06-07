3,5 milyar dolarlık yatırım! HES’te iklim değişikliği kaybını GES’ler telafi edebilir

Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerine (HES) hibrit güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik izin süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini, bu sayede yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırıma karşılık gelen 5 bin megavat GES kapasitesinin devreye alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de özel sektör olarak HES kurulu gücünün yaklaşık yarısına tekabül eden 16 bin 79 megavat kurulu gücü işlettiklerini belirten Güven, enerji arzında HES’lerin önemli rol oynadığını ve hâlihazırda altyapıya gerek kalmadan hibrit GES’lerin HES’lere entegre edilebileceğini dile getirdi.

"KAYIP GES'LERLE TELAFİ EDİLEBİLİR"

Güven, HES’lerin inşa edildikleri bölgede 40-50 yıllık analizlere göre yapıldığını ancak son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle üretim kapasitesinde öngörülen düzeye ulaşılamadığını ve bu yıl iklim şartlarına bağlı olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 40 oranında kapasite kaybı yaşadığını aktardı. Söz konusu kaybın, HES’lerde kurulacak hibrit GES’lerle telafi edilebileceğini ifade eden Güven, şöyle devam etti: Hibrit GES’lerde ilave bir altyapı yatırımı ya da finansal teşvike gerek duyulmadan 5 bin megavatlık kapasite yatırımına başlanabilir ve 6 ay gibi kısa sürede izinler de hızlandığı takdirde yıl sonuna kadar 1.000 megavatlık güç devreye girebilir. GES’lerde megavat başına yaklaşık 700 bin dolar tutarında seyreden yatırım maliyeti göz önüne alındığında, güneş paneli konusunda stokları dolmuş panel üreticileri için de yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımın önü açılmış olur. Böylelikle iklim değişikliği nedeniyle HES’lerin yaşadığı kapasite kaybı hibrit GES’lerle desteklenerek, bu kaybın telafi edilmesi sağlanabilir.