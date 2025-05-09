Conrad Otel'den Kelkit’e 4 milyon dolarlık GES! Enerjisini 20 yıl güneşten alacak

Türkiye’nin ilk “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası’na” sahip otellerinden biri olan Conrad Istanbul Bosphorus yenilenebilir enerji alanında da önemli bir yatırıma imza attı.

EKONOMİ SERVİSİ - Aksoy Holding iş birliğiyle Gümşhane’nin Kelkit ilçesinde GES yatırımı yapan firma önümüzdeki 20 yıl boyunca enerjisinin tamamını güneşten sağlayacak. Conrad İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Rainer Gieringer, projenin Hilton Grubu Otelleri içerisinde bir ilk olduğunu belirterek “Proje ile 2025 yılı sonuna kadar 7.941 MWh enerji üretimi ve 7.917,177 ton karbon emisyonu azaltımı sağlayacağız. Bu miktar, yaklaşık 428.814 adet ağaç dikimine eş değer” dedi. Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy ise “Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde hayata geçirdiğimiz 4 milyon dolar yatırım değerinde ve 5 MW kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız sayesinde Conrad İstanbul Bosphorus’un enerji ihtiyacının tamamını 20 yıl boyunca güneşten karşılayacak” ifadelerini kullandı.

Conrad Istanbul Bosphorus, 2030 yılına kadar karbon ayak izini yarı yarıya indirme hedefini destekleyen çevre dostu uygulamaları ile geçen sene toplamda 3.000 ton karbon ayak izini sıfırladı. 2024 yılında tüm plastik kullanımını yüzde 95 oranında azalttı.