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Haberler > Ekonomi > 36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyor

36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Kulu ilçesindeki çiftçiler zor günler geçiriyor. Kuraklık nedeniyle gelişmeyen ve kuruyan 120 dekarlık alandaki arpa zamanından 3 hafta önce hasat edildi. Ancak geçen yıl dekar başına 250-300 kilo hasat alan üretici, bu yıl sadece 50 kilo ürün alabildi. Böylece 36 tonluk verim 6 tona düştü. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Umudumuz, inşallah çiftçiler fazla etkilenmez. Çoğu tarlaya ise biçerdöver girmez" dedi.

Kulu'ya bağlı Tuzyaka Mahallesi'nin Tuz Gölü kenarında bulunan 120 dekarlık alanda ekili olan arpasını kontrol eden İbrahim Deveci isimli çiftçi hasadın yapılır durumda olduğunu fark etti. Kuraklıktan gelişemeyen ve verimi düşen tarladan her yıl dekar başına 250 - 300 kilogram arpa hasadı yapılırken, bu yıl yaptığı hasadında ise ancak 50 kilogram verim elde ettiği öğrenildi.

36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyor - 1. Resim

 

"ÇOĞU TARLAYA İSE BİÇERDÖVER GİRMEZ"

Yapılan hasadın Kulu'nun farklı mahallelerinde aynı seviyelerde beklendiğini belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Tuzyaka Mahallesi'ndeki çiftçimiz ekili bulunan 120 dekarlık arpa tarlasını kontrol ettiğinde hasat vaktine yaklaşık 20 - 25 gün olmasına rağmen kuraklıktan gelişemeyip erken ermesi ile arpayı hasat etti. Her yıl aynı tarladan 250 - 300 kilogram verim alırken, bu yıl ise yalnızca 50 kilogram ancak aldı. Umudumuz, inşallah çiftçiler fazla etkilenmez. Çoğu tarlaya ise biçerdöver girmez" dedi.

36 tonluk verim 6 tona düştü! Bir kentimizdeki kuraklık çiftçiyi iflasa sürüklüyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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