40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de 40 derece kavurucu sıcağın altında kavun hasadı başladı. Sıcağa aldırmayan mevsimlik işçiler çalışmaya devam ederken, arazi sahibi kavunların yoğun talep gördüğünü söyledi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tadıyla meşhur olan kavunun hasadı başladı.

40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor - 1. Resim

Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı ilçede mevsimlik tarım işçileri tarlalardan kavun topluyor.

40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor - 2. Resim

HER YIL 100 TON ÜRÜN ELDE EDİYOR

Bölgenin verimli toprağı, temiz havası ve doğal su kaynakları kavuna hem özel bir aroma hem de yoğun bir tat katarken, arazi sahibi Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada her yıl yaklaşık 100 ton ürün elde ettiklerini söyledi.

40 derece sıcaklıkta hasat başladı! Alıcılar hazır, kapış kapış satılıyor - 3. Resim

"KAVUNLARIMIZ YOĞUN TALEP GÖRÜYOR"

Erdem, "Kavunlarımız yoğun talep görüyor. Mevsimlik işçi çalıştırıyoruz. Yakıt, gübre gibi ihtiyaçlarımızı memleketimizden karşılayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi toptan satıyoruz, esnafla hesabımızı yapıp kurtaracak şekilde veriyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi, iri ve tatlı kavunlarımıza büyük ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

