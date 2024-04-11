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41 milyar lirayı aştı! Emekliye dev ikramiye ödemesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
41 milyar lirayı aştı! Emekliye dev ikramiye ödemesi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ 

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.

41 MİLYAR LİRALIK ÖDEME 

SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi. Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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