5 soruda 'altını satma vakti' geldi mi? Fiyatlar zirvede yorgun düştü

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son dakika! 25 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.980 TL’den güne başlıyor. FED Başkanı Powell’dan gelen “yarı şahin” açıklamalar altını frenlerken, bugün ABD’de büyüme ve yarın da çekirdek enflasyon verileri takip edilecek. Altın fiyatlarının geldiği seviye "artık alma değil, satma zamanı mı" düşüncesini de gündeme getirirken; piyasa profesyonelleri, bu konuda 5 soruya cevap vererek altın fiyatlarını değerlendiriyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Küresel piyasalarda bu hafta salı günü 3.791 dolar ile rekor kıran ons altın dünkü işlemlerde %-0,74 değer kaybederek 3.736 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatı bugün ilk işlemlerde de 3.735 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Rekorun ardından altında kâr satışları takip edilirken, Salı gün FED Başkanı Powell’dan gelen “yarı şahin” açıklamalar altını frenledi. 

25 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalarda da gram fiyatında onsa paralel olarak sınırlı kâr satışları yaşanıyor. Bu hafta 5.047 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı, bugünkü işlemlere 4.980 TL’ye yakın seviyelerden başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 5.095-5.145 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Sabah saatlerinde çeyrek altın satış fiyatı 8.395 TL’den gerçekleşiyor.

5 SORUDA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarının geldiği seviye "artık alma değil, satma zamanı mı" düşüncesini de gündeme getirdi. Piyasa profesyonelleri, 5 soruya cevap vererek bu konuyu irdeliyor:

1- Rusya-Ukrayna, İsrail-Filistin gibi jeopolitik risklerin sona erecek mi? Bütün küresel çabalara rağmen bu risklerin kısa vadede tam anlamıyla çözümü çok mümkün gözükmüyor.

2- Küresel merkez bankalarının altın talepleri azalacak ya da sona erecek mi? Son 2 yılda bin ton olan merkez bankalarının alımlarının bu yıl da 900 tona ulaşması bekleniyor.

3- ABD Merkez Bankası “daha sıkı para politikasına” geçebilir mi? 2025 ve 2006 yıllarında en az 3 faiz indirimi bekleniyor. İstihdamdaki zayıflık sebebiyle “şahin politika” ihtimali zayıf.

4- Bu yıl yaklaşık %10 değer kaybeden dolar endeksinde (DXY) yükseliş yaşanabilir mi? ABD Başkanı Trump tarafından uygulanan politikaların “güçlü doları desteklemesi” zayıf ihtimal.

5- Yüksek fiyatlardan kurumsal/bireysel kâr satışları gelir mi? Altını baskılayacak en muhtemel sebep olarak öne çıkabilir. Ancak tek başına fiyatlarda ciddi düşüşe sebep olma ihtimali düşük...

5 soruda ‘altını satma vakti’ geldi mi? Fiyatlar zirvede yorgun düştü - 1. Resim

FED ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Bu arada FED üyelerinden de dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee, “Daha fazla faiz indirimini desteklemeye daha az istekli olabileceğini” söyledi. Goolsbee, “Enflasyonun geçici olacağı varsayımıyla çok sayıda indirimin önden yüklenmesinden rahatsızım” diyerek, kendi bölgesindeki birçok işletmenin, hâlâ enflasyonda endişe duyduğunu belirtti.

ABD'DEN KRİTİK VERİLER

ABD ekonomisinden gelecek veriler, altın cephesinde de dikkatle izlenecek. Bugün ABD büyüme rakamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları bekleniyor. Yarın ise FED’in enflasyon göstergesi olarak baktığı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi ağustos ayı sonuçları takip edilecek. Büyüme ve PCE enflasyon verilerinin beklentileri aşması halinde altın fiyatlarında da baskı oluşabileceği aktarılıyor.

